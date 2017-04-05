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Çalınan papağanına kavuştu

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Çalınan papağanına kavuştu
Dilovası'nda camını kırdıktan sonra girdikleri büfede bulunan 4 papağandan birini çalan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Papağan da sahibine teslim edildi.

Geçen pazar gecesi, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan büfeye soygun için girmek isteyen hırsızlar, sandalyeyle camı kırdı. Alarm çalınca panikleyen hırsızlar büfede bulunan 4 papağandan birini alarak kaçtı. Harekete geçen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. İstanbul'dan Dilovası'na geldikleri belirlenen hırsızlar İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızların çaldığı papağan da ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırılan büfenin sahibi Cenk Çakan'a papağanı teslim edildi. Papağanına kavuştuğu için mutlu olan Cenk Çakan, "Güvenlik şirketinden arayarak alarmın çaldığını haber verdiler. Bir dakika içerisinde dükkanıma geldim. Camın kırık olduğunu fark ettim. İçeride 100 bin liralık ürün var ama hiç umurumda değildi. Umurumda olan tek şey bu yavrularımdı. İçeri girdiğimde 3 kuşumun durduğunu gördüm. 'Bugy' isimli papağanımı alıp gitmişlerdi. O an dünyam başıma yıkılmıştı. Hiçbir şey umurumda değildi, sadece kuşlarım önemliydi. 2 kızım var onlar benim için ne ise bunlar da benim için odur. Hayvan sevgisi çok farklı. Lütfen bütün insanlar bunu iyi anlasın, bunlar da candır. Dilovası Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma ile yakaladılar. Bana kuşumu emniyette teslim ettiler. Mutluyum, sevinçliyim bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum" dedi.

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