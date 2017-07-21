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Çalışan annelere güzel haber!

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Çalışan annelere güzel haber!
Çalışan kadınların en büyük sorunu olan çocuklarının bakımı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor

Hükümet, çalışmak için çocuğunu bırakmak zorunda kalan anneye destek oluyor. Çalışan annenin yüzünü güldürmek için yeni bir kreş düzenlemesi hayata geçiriliyor.
 
HÜKÜMET DÜĞMEYE BASTI

Yeni dönemde kreş desteği vergi istisnası olarak değerlendirilirken, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kreşlere yatırımın önü açılıyor. Kadınların kamuda daha kolay kariyer sahibi olabilmesi için kreş, emzirme odası gibi hizmetler yaygınlaştırılacak. Kamu sektöründe kreşlere yatırım yapılması sağlanacak. Çocuğunu özel kreşe göndermek isteyen anneler için de hükümet düğmeye bastı.

KREŞ YARDIMI

Kamu ve özel sektörün işbirliğinin sağlanmasıyla annelere çeşitli imkanlar sunulacak. Kreş çeki, nakdi yardım gibi çeşitli uygulamalarla çocuğunu özel kreşlere göndermek isteyen anneler desteklenecek. Böylece annelerin iş devamlılığı sağlanırken, özel sektör de teşvik edilmiş olacak. Yapılacak yatırımlar, çocuk bakım hizmetlerinin yanı sıra, yaşlı, engelli ve hasta bakımını karşılayacak şekilde genişletilecek..

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