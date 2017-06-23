  • BIST 99.903
  • Altın 141,881
  • Dolar 3,5062
  • Euro 3,9147
  • Kocaeli 30 °C

Çalışan anneye kreş parası

»
Çalışan anneye kreş parası
Çalışan annelere iyi haber geldi. Maliye Bakanı Ağbal, ‘İşyerlerinin kreş yardımının 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak’ dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getirdiklerini belirterek, "Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak" dedi. Yapılandırmadan vergilere memur zammına kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yapan Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yeniden ele aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında bir ödeme yapsalar, bu Gelir Vergisi'ne tabi, biz bunu ücret sayıyoruz. Yeni tasarıda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getiriyoruz. Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak. Böylece hem çalışanlarımız bakımından destekleyici bir unsur olacak hem de işletmelerimizin kadın istihdamını desteklemesi adına destek olacak." Bu arada, konaklama, danışmanlık, reklam başta olmak üzere hizmet sektöründe elektronik ticaret yapan aracıya vergi geliyor. Yurt dışından e-ticaret hizmeti veren ancak vergi ödemeyen şirketlerden stopaj kesilecek. Bakan Ağbal, yapılan düzenlemenin hiçbir şekilde tüketiciye yansımayacağını vurguladı.

4.3 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
Bakan Naci Ağbal yapılandırmayla ilgili de şu bilgileri verdi; "Yeniden yapılandırmada vatandaşlar 30 Haziran'a kadar başvuru yapacak. Şu ana kadar 500 bin kişi müracaatlarını yaptı. 4.3 milyar liralık alacağın yapılandırılması için vatandaşlarımız başvurdu. 1 Ocak 2018'den itibaren ülkeler arasında kazançlara ilişkin bilgi paylaşımı başlayacak. Bu tarihten önce mutlaka varlıklarınızı Türkiye'ye getirip, burada değerlendirin."

Bu haber toplam 1953 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir yaya köprüsü de Çayırova’ya21 Haziran 2017 Çarşamba 11:19
  • Encümende satışa talip yok,kiralama var21 Haziran 2017 Çarşamba 09:54
  • Emekli maaşları ne zaman yatacak?19 Haziran 2017 Pazartesi 11:00
  • Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...19 Haziran 2017 Pazartesi 10:24
  • Güne girer gibi ev sahibi olun19 Haziran 2017 Pazartesi 10:14
  • Dolar ne kadar?19 Haziran 2017 Pazartesi 10:11
  • 1.1 milyon kamu çalışanına ikinci emeklilik19 Haziran 2017 Pazartesi 09:57
  • Belediye uyardı: Kaçırmayın19 Haziran 2017 Pazartesi 09:05
  • Kapanca Sokağa bir butik otel daha18 Haziran 2017 Pazar 15:01
  • Tuana Evleri’nde indirim için son günler!18 Haziran 2017 Pazar 13:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti