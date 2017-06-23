Çalışan anneye kreş parası

Çalışan annelere iyi haber geldi. Maliye Bakanı Ağbal, ‘İşyerlerinin kreş yardımının 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak’ dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getirdiklerini belirterek, "Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak" dedi. Yapılandırmadan vergilere memur zammına kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yapan Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yeniden ele aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında bir ödeme yapsalar, bu Gelir Vergisi'ne tabi, biz bunu ücret sayıyoruz. Yeni tasarıda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getiriyoruz. Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak. Böylece hem çalışanlarımız bakımından destekleyici bir unsur olacak hem de işletmelerimizin kadın istihdamını desteklemesi adına destek olacak." Bu arada, konaklama, danışmanlık, reklam başta olmak üzere hizmet sektöründe elektronik ticaret yapan aracıya vergi geliyor. Yurt dışından e-ticaret hizmeti veren ancak vergi ödemeyen şirketlerden stopaj kesilecek. Bakan Ağbal, yapılan düzenlemenin hiçbir şekilde tüketiciye yansımayacağını vurguladı.

4.3 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Bakan Naci Ağbal yapılandırmayla ilgili de şu bilgileri verdi; "Yeniden yapılandırmada vatandaşlar 30 Haziran'a kadar başvuru yapacak. Şu ana kadar 500 bin kişi müracaatlarını yaptı. 4.3 milyar liralık alacağın yapılandırılması için vatandaşlarımız başvurdu. 1 Ocak 2018'den itibaren ülkeler arasında kazançlara ilişkin bilgi paylaşımı başlayacak. Bu tarihten önce mutlaka varlıklarınızı Türkiye'ye getirip, burada değerlendirin."