  • BIST 108.052
  • Altın 143,033
  • Dolar 3,5299
  • Euro 4,1310
  • Kocaeli 23 °C

Çalışana yeni zam

»
Çalışana yeni zam
Maliye Bakanlığı, milyonlarca çalışanın maaşını artıracak düzenleme için düğmeye bastı. Masada 2 formül bulunuyor: 1) Vergi dilimleri yeniden düzenlenecek. 2- Belli rakama kadar olan maaştan vergi alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlara "Vatandaşlara dokunacak icraatlar yapın" talimatı doğrultusunda; Maliye Bakanlığı, çalışanların maaşlarında artış sağlayacak vergi dilimleri ile ilgili düzenleme için harekete geçti. Maaşlarda ilk dilim verginin düşürülmesi ya da belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ile yaptığı toplantıda 180 günlük eylem planı dahil yapılacak tüm proje ve icraatlarının 'vatandaşınn hayatını kolaylaştıran' şeyler olması gerektiğini belirtmişti. Başbakan Binali Yıldırım da Bakanlar Kurulu toplantısında Maliye Bakanı Naci Ağbal'a, "Vatandaş lehine olacak düzenlemelere odaklanın" demişti.

ÜCRET ARTACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da bu konu ele alındı. Çalışanların maaşlarından alınan vergiler ile ilgili bir çalışma yapılma yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda 2 alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki maaşlardan alınan verginin ilk diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmesi yönünde. Bu, bütün çalışanların maaşında bir artış sağlayacak. İkinci formül ise belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması. Bu rakamın ne olacağına ilişkin de alternatifli çalışmalar yapılıyor. Üzerinde ağırlıklı olarak durulan ise asgari ücretin brüt tutarı yani yaklaşık bin 800 lira civarı. Bu alınmadığı takdirde çalışanların eline toplam bin 600 lira civarı bir paranın geçeceği belirtiliyor. Henüz bu alternatiflerden hangisinin hayata geçirileceği belirlenmedi. Maliye Bakanlığı, söz konusu alternatifler ile ilgili gerekli hesaplamaları yapıyor.

Bu haber toplam 1224 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlenecek olanlar dikkat: O borca mutlaka bakın!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:23
  • Dolar ne kadar?27 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • İhracatın yıldızları ödüllerini aldı: “Yedi düvel bir araya gelse bizi yıkamaz”26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:29
  • Kocaeli'de zamlı yolculuğun tarifesi belirlendi26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:35
  • Bakan Fakıbaba'dan flaş kurbanlık açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:42
  • Bakan Tüfenkci: Kocaeli, ticaretin kavşak noktası26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:09
  • Dev ihalede 28 firma teklif verdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:07
  • Baysan Trafo’da yüzde 25 zam26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:23
  • Yerli takograf ile ekonomiye 1 milyar avroluk katkı26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:00
  • Sarnıç Han’da satışlar başladı26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti