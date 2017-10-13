Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda Genel Kurul'a gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi.
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Milyonlarca asgari ücretli çalışan, vergi dilimi yüzünden asgari ücrette yaşanan hak kaybı nedeniyle, mecliste görüşmeleri devam eden düzenlemeyi bekliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme en kısa zamanda genel kurula gelecek, yaşanan hak kaybı telafi edilecek" dedi.
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