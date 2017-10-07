Çalışma Bakanlığı'ndan emekliye promosyon açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın Sosyal Güvenlik Kurumu ile 17 banka ve PTT arasında "Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol"lerin imzalanıp yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, bu kapsamda, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bağlanacak ilk gelir/aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerinin sigortalıların tercihlerinin esas alınarak ödenmeye başlandığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, banka tercihlerinin ilk etapta protokol imzalayan ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan bankalar arasından yapılacağı ve alt yapı çalışmalarının protokol imzalayan diğer bankalarla da hızla devam ettiği kaydedilerek, "Emeklilere; bin TL'ye kadar 300 TL, bin-2 bin TL arası 375 TL, 2 bin TL üstünde emekli aylığı alanlara ise 450 TL olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkanı getirilmiştir. Eylül 2017 tarihi itibariyle 10,3 milyon kişiye 3,9 milyar TL promosyon ödenmiştir" denildi.