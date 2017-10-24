Çalışmalar son sürat! Hedef: 2019

2 ay önce Başbakan Binali Yıldırım tarafından Sivritepe Mahallesi'nde temeli atılan 541 konut, 14 dükkan ve bir camiden oluşan proje çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı Kentsel Dönüşüm seferberliği kapsamında çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere başlatılan çalışmalar kapsamında projenin 2019 yılının başında bitirilmesi, evlerin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece deprem dolayısıyla çökme bölgesinde evleri bulunanlar, zemini sağlam, depreme dayanıklı güvenilir bir şekilde inşa edilen konutlarına kavuşmuş olacak.