Cam filmi yasağında Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren cam filmi yasağında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklıklara bu konuda çalışma yapılması için talimat verdi.

Konu AK Parti'nin son MYK toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele açısından bir sorun olup olmadığı yönünde görüş bildirecek ona göre bir adım atılacak.

Araçlara cam filmi takılması önce serbest bırakılmış ancak daha sonra yapılan düzenleme ile yasaklanmıştı. Gerekçe olarak da terörle mücadele gösterilmişti.

NE OLMUŞTU?

21 Ekim 2017 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yayınlanan yürürlüğe göre araçlarda cam filmi kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapılmıştı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyordu.

