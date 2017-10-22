Cami önünde bekleyen yaşlı adam darp edildi

Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için Kocaeli Karamürsel Merkez Camisi’ne giden Ahmet Gökgün (75) isimli vatandaş cami bahçesinde beklerken isminin Yaşar olduğu öğrenilen şahıs tarafından darp edildi. Elindeki metal ayakkabı çekeceği ile Ahmet Gökgün’ün kafasına defalarca vuran Yaşar isimli şahıs, Ahmet Gökgün’ün darbelerin etkisiyle yere düşmesiyle olay yerinden kaçtı. Olayı göre vatandaşlar tarafından ambulansa haber verildi.

Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ambulans ekipleri tarafından Ahmet Gökgün Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerine gelen emniyet mensupları ise görgü tanıklarından aldığı bilgiler doğrultusunda Ahmet Gökgün’e saldıran zanlının yakalanması için çalışma başlattı.