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Camia Ümit Metin Yıldız konusunda ikiye bölündü

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Camia Ümit Metin Yıldız konusunda ikiye bölündü
Kocaelispor yönetimi muhtemelen önümüzdeki hafta başında takımın yeni teknik direktörünü açıklayacak.

Kulübü yakın kaynaklardan geçen sezon takımın başında bulunan Ümit Metin Yıldız ile yola devam edileceği yönünde bilgiler geliyor. Yönetimin son anda sürpriz yaparak başka bir ismi açıklaması da olası. Teknik direktör konusu yaklaşık bir aydır sosyal medyada tartışılıyor. Üzerinde en çok yorum yapılan bu konu hakkında camia iyiye bölünmüş durumda.

Kocaelisporlu taraftarların buluşma adresleri olan “Başka Kocaelispor yok” ve “Sadece Kocaelisporluyuz” sayfalarında yapılan yorumların bir kısmında geçen sezon takımı 2.Lig’in kapısına kadar ulaştıran, futbolcuları iyi tanıyan Yıldız ile devam edilmesinin en doğrusu olacağını savunurken, aksini düşünen diğer kesimde ise Yıldız’ın geçen sezon önemli hatalar yaptığını, takımı şampiyonluktan ettiğini belirterek devam kararının büyük yanlış olacağı görüşünde birleşiliyor.

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