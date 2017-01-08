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Camide çalacak bir şey bulamayınca...

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Camide çalacak bir şey bulamayınca...
İzmit Akçakoca Mahallesinde bulunan, tarihi özellik taşıyan  Dere Camii’ne Cuma namazı sonrasında saat 15.00 sıralarında giren hırsız, sadaka kutusunda az miktarda olan madeni parayı alarak uzaklaştı.

Dere Camisi’nde cuma namazı sonrası camide kimsenin olmamasını fırsat bilip hırsız, caminin ana kapısından içeriye girdi. Ardından içeride değerli eşya aradı, çevreyi karıştırdı. Dolapların kilitlerini kırdı. Daha sonra görevli odasına girdi. Hiç bir şey bulamayınca camide sadaka kutusunda bulunan az miktarda madeni parayı alıp dışarıya çıkarak gözden kayboldu. Hırsızın bu görüntülerinin tamamı, güvenlik kamerasına takıldı. Olayı fark eden camii görevlileri durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polis, hırsızlık olayıyla ilgili çalıyma başlattı.

Kerim YAVUZ

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