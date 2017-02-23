Camide şoke eden hırsızlık! Önce dinlendiler sonra çaldılar

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Akşemseddin Camiindeki imam odasına gece saat 00.30 sıralarında giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 7 bin TL’lik elektronik eşya çalarak kayıplara karıştı.

ELEKTRONİK EŞYA BIRAKMADILAR

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Akşemseddin Camisi’nin pencere camını kırarak, içeri giren hırsız ya da hırsızlar, cami içerisindeki görevli odasına girerek, kamera sistemi, 2 monitör, güç kaynağı, 2 adet biri mikrofonlu el hoparlörü, 3 tane bilgisayar kasası çalarak kayıplara karıştı. Cami görevlileri sabah namazını kılmak için 05.30 ile 06.00 saatleri arasında geldiklerinde durumu fark etti.

KOLTUKTA DİNLENİP SONRA ÇALDILAR

Caminin camını kırarak içeriye girdikten sonra koltukları birleştirip dinlenen hırsız ya da hırsızlar görevli odasından yaklaşık 7 bin TL civarındaki elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Camiye namaz kılmak için gelen görevliler durumu fark edince hemen polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen emniyet görevlileri incelemeleri yapıp, soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ