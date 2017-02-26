Camilere dadanan hırsız yakalandı

Gölcük'te cami, şadırvan ve çeşmelerden çaldığı muslukları hurdacıya satan şahıs, son işinde polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, V.Ö. (38) adlı şahıs, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'ndaki çeşmeye gelerek muslukları sökmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, V.Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın yanındaki poşette farklı yerlerden çalındığı tahmin edilen musluklar ele geçirildi. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının 1 Aralık 2016 gecesi Gölcük’te iki caminin şadırvanından, 25 Şubat 2017 günü de yine iki caminin şadırvanından çaldığı muslukları hurdacıya sattığı tespit edildi. 5 ayrı suçtan gözaltına alınan V.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ