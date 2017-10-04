Caminin derneğinde farklı uygulama

Caminin dernek başkanlığını yapan Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık uygulama ile cemaatin birbirini tanımasını sağladıklarını söyledi.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nin derneğinin odasında camiye gelenlerin ve vefat edenlerin fotoğraflarının olduğu ayrı panolar bulunuyor. Cami derneği başkanı ve Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık camiye gelenlerin vesikalık fotoğraflarını panoya astıklarını, ölen kişilerin ise fotoğraflarını ayrı bir panoya aldıklarını belirterek, "Camiye gelen cemaatin vesikalık fotoğrafları dernekteki panoya yapıştırılıyor. Bir vefat halinde ise ölen kişinin fotoğrafı panodan alınarak, vefat edenler panosuna asılıyor. Boşalan yere yeni bir cemaat gelirse fotoğrafı alınarak yapıştırılıyor. Uygulama ile cemaatin birbirlerini tanımaları daha iyi sağlanıyor" dedi.