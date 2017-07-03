Çamlıtepe'de korkutan yangın...Kısa sürede yayıldı

Çamlıtepe'de meydana gelen yangın, paniğe neden oldu.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Gediz Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Öztürk'e ait evin arka bahçesindeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede evin 1. katına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.Bu sırada bina sahipleri ile komşular arasında tartışma çıktı. Polis ifadelerini almak üzere bina sahiplerini emniyete götürdü.

Binali ASLAN