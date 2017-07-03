Çamlıtepe’deki kapalı pazarda sona doğru

Artan nüfus ve bölgesel genişleme ele alındığında hizmet alanının genişletilmesi zaruri hale gelen alan için ekipler çalışmalarını tamamlama noktasına getirdi.
YÜZDE 50 BÜYÜYOR
Körfez Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan kazı çalışması sonrasında bölgeye beton döküm işlemini gerçekleştirirken, çelik konstrüksiyonların dikim işlemlerine de başladı. Kısa süre içerisinde üstü de kapatılacak olan alan ile birlikte mevcut pazar yerinin kapasitesi yüzde 50 civarında arttırılmış olacak.
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