Çamlıtepe’deki kapalı pazarda sona doğru

Körfez Belediyesi, Kocaeli’nin ilk kapalı pazar alanlarından biri olan Çamlıtepe Kapalı Pazar alanındaki genişletme çalışması devam ediyor.

Artan nüfus ve bölgesel genişleme ele alındığında hizmet alanının genişletilmesi zaruri hale gelen alan için ekipler çalışmalarını tamamlama noktasına getirdi. YÜZDE 50 BÜYÜYOR Körfez Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan kazı çalışması sonrasında bölgeye beton döküm işlemini gerçekleştirirken, çelik konstrüksiyonların dikim işlemlerine de başladı. Kısa süre içerisinde üstü de kapatılacak olan alan ile birlikte mevcut pazar yerinin kapasitesi yüzde 50 civarında arttırılmış olacak.

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