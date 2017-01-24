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Can da kurtarıyorlar

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Can da kurtarıyorlar
Asayiş olaylarına yaptıkları başarılı müdahaleler ile dikkat çeken Yunus ekipleri, ilk yardım konusunda sıkı bir eğitimden geçiyor

 Asayiş olaylarında yaptıkları başarılı müdahaleler ile suçlunun adeta korkulu rüyası haline gelen Yunus ekipleri, ilk yardım konusunda da acil yardım ekiplerinin vazgeçilmezi. 

Kocaeli’de uzun yıllar önce kurulan ve kent genelinde adeta suçluların korkulu rüyası haline gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, ilk yardım konusunda da sıkı bir eğitimden geçiyor. Narkotik, terör, hırsızlık, kavga gibi bir çok asayiş olayına, suç oluşmadan önce müdahale etmeyi hedefleyen Yunus polisleri, trafik kazalarında da en ön sırada yer alıyor. Aldıkları 3 aylık ilk yardım eğitiminde öğrendiklerini yaralanma olaylarında başarı ile uygulayan ekipler, sağlık ve itfaiye ekiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Yaralının sıkıştığı veya bulunduğu yerden çıkartılması, sert bir zemine yatırılması, sedyeye konulması ve ambulansa taşınması sürecinde öğrendiklerini harfiyen uygulayan Yunus ekipleri, olay yerinin güvenliğini de aynı anda sağlıyor.

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