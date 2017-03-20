Can Emre: “1 puan belki ileride bize çok yarayacak”

Kocaelispor’un deneyimli ve başarılı eldiveni maç sonrasındaki açıklamasında şunları söyledi:

“İYİ MÜCADELE ETTİK”

“İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, son dakikada golü yemek moral bozdu ama 1 puan bile belki ilerde bize yarayacak. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz öndeyken zaman çalmayı, oyunu soğutmayı tercih etmiyoruz, öyle bir oyun tarzımız yok ama rakiplerimiz yapıyor. Oyunun dürüst tarafında olmak daha iyi, futbol böyle daha güzel olur”

“ALLAH SABIR VERSİN”

“Altay taraftarlarına teşekkür ediyoruz bizi iyi ağırladılar. Kendi taraftarlarımız da maç boyunca bize destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Sabah aldığımız bir haber bizi derinden üzdü. Kocaelispor taraftarı olan Serhat kardeşimizin vefatını öğrendik, mekanı cennet olsun ailesine Allah sabırlar versin. Futbolda böyle şeylerin artık olmasını istemiyoruz”