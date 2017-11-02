Can Emre haftaya dönüyor

UZUN ZAMAN SONRA TAM KADRO

Önceki gün Vinsan Tesisleri’nde çalışan Kocaelispor, uzun bir aradan sonra tam kadro antrenman yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmana düz koşu ile başlayan Yeşil – Siyahlı ekip, ardından topla koordinasyon çalışması yaptı. Uzun süren koordinasyon çalışması sonrası üç grup halinde top kapma antrenmanı gerçekleştirildi. Kocaelispor son olarak da yine aynı üç grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı, çift kalede bütün futbolcular yer aldı.

CAN EMRE RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlığını büyük ölçüde geçen Can Emre, antrenmanın son bölümünde düz koşu yaparken, bu hafta riske edilmeyeceği, önümüzdeki haftadan itibaren maç kadrosuna alınabileceği öğrenildi. Hafif ağrıları bulunan Burak Süleyman’da son bölümde takımda ayrı çalıştı. Süleyman’ın Elaziz maçında oynamasına herhangi bir engel bulunmuyor. Mesut ise antrenmanın tamamında yer aldı, giderek form tutuyor.

Mert Güvenaltın

