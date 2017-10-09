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Can Emre'ye 12 dikiş

Can Emre'ye 12 dikiş

Tarsus İ.Y. maçında golü kurtarmak isterken sakatlanan Kocaelispor kalecisi Can Emre'ye 12 dikiş atıldı.

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Tarsus İdman Yurdu’nun 52.dakikasında golü kurtarmak isterken sol dizinden sakatlanan Kocaelispor Can Emre Yücel'e kulüp doktoru Cumhur Cevdet Kesemenli tarafından sol dizine 12 dikiş atıldı. Can Emre Yücel'in durumunun iyi olduğu, İzmit’te tedavisi devam edeceği öğrenildi.

 

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