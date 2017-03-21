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‘Çanakkale Askeri’ Gebze’de sahnelendi

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‘Çanakkale Askeri’ Gebze’de sahnelendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Çanakkale Askeri’ isimli oyununu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde izleyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan pek çok olayı anlatan oyun sonrası bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda şehit olan Mehmetçiklerimiz başta olmak üzere, terörle mücadelede şehit olan tüm emniyet güçlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vatanda yaşıyorsak onların toprağa döktüğü kanlarıyla olmaktadır” dedi.

OYUNCULARIN SERGİLEDİĞİ PERFORMANS TAM NOT ALDI

‘Çanakkale Askeri’ seyirciden tam not alırken, oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve çok sayıda vatandaş ile çocuk izledi. Duygusal anların yaşandığı ve Çanakkale Savaşı’nda yapılan kahramanlıkların anlatıldığı oyunda, oyuncuların sergilediği performans da takdirle karşılandı.

KENTİMİZİN DESTANLARINI TİYATRO’YA UYARLAYACAĞIZ

Oyun sonrası kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “18 Mart Çanakkale Şehitleri ve bayrak için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi unutmuyor, unutturmuyoruz. Bizler için bu milli görevdir. İşte kültürel ve sanatsal anlamda ortaya koyduğumuz eserlerde bu anlayışın vücut bulmuş halidir. Bu noktada şunu da ifade etmek isterim ki inşallah bundan sonra da kentimizin kahramanlık destanlarını tiyatro oyunu haline getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza bu çalışmanın yapılması için gerekli talimatımızı verdik. Özellikle Servetiye Cephesi Kurtuluş Savaşı içerisinde çok önemli kahramanlıkları, değerleri ve fedakârlıkları barındırıyor” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca “Çanakkale Askeri” adlı tiyatro oyununda görev yapan tüm oyunculara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

 

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