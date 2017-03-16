'Çanakkale, dünya tarihinin unutmayacağı bir mücadele'

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çanakkale’de verilen destansı varoluş mücadelesinin tarihin akışına yön vermiş ve bir milleti yeniden tarih sahnesine çıkaran bir zafer olduğunu belirten Başkan Doğan “Türk milletinin en önemli zaferlerinden biri Çanakkale Zaferidir. Vatan toprağının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarımız, bizim bugün millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberliğin özünü bütün dünyaya en iyi şekilde göstermiştir. Her metrekareye düşen mermi sayısının 6 bin civarında olduğu bu büyük zaferde, 250 binin üzerinde kahramanımız da şehitlik gibi yüce bir mertebeye erişmiştir. Aylarca süren bu savaşta, gece, gündüz demeden mücadele eden Türk Milleti, vatanını parçalamak isteyen güçlere taviz vermemiş, zaferle sonuçlanan mücadelede adını bir kez daha tarihe yazdırmıştır.

ÇANAKKALE RUHUNU 15 TEMMUZDA DA GÖSTERDİK

Yalnız Türk Tarihi için değil, dünya tarihi için de büyük bir önem taşıyan Çanakkale Zaferi, her bakımdan oldukça önemlidir. Öncelikle, bu vatana kolay sahip olmadığımızı, atalarımızın bu uğurda birlik olup, zorlu mücadelelere girerek canla başla kazandıklarını anlayabilmemiz için iyi bir örnektir. Atalarımızın, bu bütünlüğü ve birliği bizlere de örnek olmuştur. Çanakkale’de düşmana karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelemize benzer bir mücadeleyi 15 Temmuz hain darbe girişiminde de yaşadık. Bu hain darbeye karşı bir ve beraber olduk. Tankla tüfekle masum insanlarımızın üzerine gelen o hainlere, vatandaşlarımız topla tüfekle değil sadece ve sadece yüreklerindeki vatan millet sevgisiyle karşılık verdiler. Millet olarak verdiğimiz bu mücadeleyle sadece bu hainlere değil, tüm dünyaya Çanakkale ruhunun asla ve asla bitmeyeceğini, Türk milletinin ilelebet var olacağını gösterdik. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü kutluyor, “Çanakkale Geçilmez” sözünü şanlı tarihimize altın harflerle yazan başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını, 15 Temmuz’da aynı ruhla gözünü kırpmadan mücadele eden ve şehit olan vatandaşlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum” dedi

KINALI ASKER PARKI’NA ANMA ETKİNLİKLERİ

Bu arada İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 102. yılı nedeniyle Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Kınalı Asker Parkı’nda anma etkinliği düzenlenecek. 17 Mart Cuma günü saat 14.00 deki anma etkinliğinde mehteran ekibinin gösterisi, Çanakkale konulu marşların seslendirilmesi, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar, Çanakkale konulu Tiyatral gösteriler, cepheye mermi taşıyan ninelerin sahnesi, siperlerde askerin mektup okuması, mevzi almış askerler, yaralanan düşman askerine Türk askerinin merhameti, Seyit Onbaşının kahramanlığının anlatılması gibi gösteriler yer alacak. Anma etkinliğine katılanlara Çanakkale Savaşlarındaki askerin en önemli yiyeceği olan buğday aşı çorbası ve somun ekmeği ikram edileceği de kaydedildi.