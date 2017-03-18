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Çanakkale şehitleri Donanma'da anıldı

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Çanakkale şehitleri Donanma'da anıldı
Donanma Komutanlığında Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. 

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndaki sinema salonunda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile Donanma Komutanlığı Bandosu tarafından "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri verildi. Katılımcılar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin resim, belge ve obje sergisi gezildi.

Törende konuşan araştırmacı yazar İlknur Güntürk Kalıpçı, Cumhuriyet'in kapısının ilk açıldığı yerin Çanakkale olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, döneminden 21. yüzyıla geçebilen tek lider olduğunu ifade eden Kalıpçı, diğer liderlerin aksine Atatürk'ün hala milleti ve dünya nezdinde canlılığını koruduğunu kaydetti.

Kalıpçı, Çanakkale'nin çok farklı duyguların da zaferi olarak tarihe geçtiğini dile getirerek, "Çanakkale bir tarih arşividir, bir tarih kütüphanesidir, duyguların ilkinin gerçekleştiği savaş olarak tarihe geçecektir. İlk defa dünya tarihi Çanakkale'de deniz ve kara harekatının birlikte yaşandığı birleşik savaş görmüştür." şeklinde konuştu.

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Atatürk'le ilgili yabancı siyaset adamları ve liderlerin sözlerini aktaran Kalıpçı, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de koca bir savaş dostluk yaratmış. Anzakların 'Barbar, hain ve işkenceci Türkler' diye geldikleri bu ülkedeki savaşta, ülkelerindeki ailelerine yazdıkları mektupları okuduğumuzda bilmeden okusak, Dışişleri'nin veya Turizm bakanlıklarının propaganda mektupları sanki... 'Arkadaşımız, dost, düşman, centilmen, dürüst düşmanımız' şeklinde mektuplarda ifadeler var."

Kalıpçı, Çanakkale'de Türk komutanların başından geçen anıları paylaşarak, "Çanakkale, milliyeti, dini, inancı, cinsiyeti ve mesleği ne olursa olsun herkesin doğduğu ve yaşadığı bu toprakları savunma adına birbirlerine düşman olmak yerine el ele verip asıl düşmana karşı birleşmenin getirdiği bir zafer olarak tarihe geçer." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kalıpçı'ya anı objesi takdim etti.

Programa Kösele'nin yanı sıra Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, 3'üncü Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Kıdemli Albay Hasan Özyurt, 1'inci Hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar, Çanakkale Savaşları esnasında İngiliz Goliath Muhribini batıran Muavenet-i Milliye Gemisi Torpido Yüzbaşısı Ali Haydar Öztalay'ın yakınları, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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