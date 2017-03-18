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Çanakkale şehitleri için salonu doldurdular

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Çanakkale şehitleri için salonu doldurdular
Çanakkale zaferi ve şehitleri anma etkinlikleri kapsamında il protokolü, şehit ve gazi yakınları yemekte bir araya geldi.

550 ŞEHİT VE GAZİ YAKINI AĞIRLANDI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma etkinlikleri Bağçeşme Şehitliği’ndeki törenin ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programı ile devam etti.  İzmit Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “18 Mart Çanakkale Zaferi” adlı oraya gösterisi salonda duygulu anlar yaşattı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda gerçekleşen anma etkenlikleri Antikkapı’da düzenlenen şehit ve gazi yakınlarına verilen öğlen yemeğiyle son buldu.  Yemeğe 550 şehit ve gazi yakınının yanı sıra 700 kişilik yemek organizasyonu kusursuz gerçekleştirildi.

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SİNEVİZYONLA ŞANLI TARİH ANLATILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sahneye çıkan Yarbay Murat Haznedaroğlu ile Dnz. Binbaşı Mustafa Dizdar, Çanakkale Savaşı’nın hangi sebeplerden dolayı başlayıp geçen sürede savaşın nasıl kazanıldığına dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kurulan sinevizyona yansıtılan zafer mücadelesinin görüntüleri duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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GÜZELOĞLU: “İMRENİLECEK, RAHMETLE ANILACAK HAYAT ŞEHİTLİKTİR”

Yemekte konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu “İmrenilecek, rahmetle anılacak bir hayat varsa o da şehitlik mertebesidir. Özgürlüğümüzün ve devletimizin simgesi olan bu vatanı sonsuza kadar yaşatmak geleceğe daha güçlü kalkınmış bir ülke olarak yapmak ve sonsuza taşımak bizlerin görevidir. Devlet ancak millet bütünleştiğinde devlet olur" dedi.

Şennur YILDIZ

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