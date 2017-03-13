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Çanakkale'de destan yazan kahramanların anıları Outlet’te

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Çanakkale'de destan yazan kahramanların anıları Outlet’te
1915 Çanakkale Seddülbahir Savaş Malzemeleri Özel Müzesi Outlet Center İzmit’te halka açık ve ücretsiz olarak sergilenmeye başlandı.

 Sergi açılışına Çanakkale Seddülbahir Savaş Malzemeleri Özel Müzesi Sahibi Ahmet Uslu, Outlet Center İzmit Merkez Müdürü Cahit Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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13 MART- 2 NİSAN

Sergi hakkında bilgi veren Uslu “18 Mart 1915’te insanlık tarihinin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de tarihin en şanlı destanlarından biri yazıldı. Herkesin 1915 Çanakkale Savaşı’nda yaşananların değerini daha iyi anlayabilmesi açısından faydalı olacağına inandığımız bu sergi 13 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açık kalacak” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ilgi gören bu sergide ziyaretçilere; 1915 Çanakkale Savaşı’nda kullanılan gerçek savaş malzemeleri, giysiler, asker mektupları, çeşitli evrak ve fotoğraflar sergilenerek bilgi veriliyor.

Ayşegül KALAYCI

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