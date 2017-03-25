Çanakkaleli Başkan Gökhan,Karamürsel’de ‘Hayır’ istedi

CHP’nin referandum çalışmalarına destek için ilimize gelen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Karamürsel’de de bazı ziyaretler yaptı, vatandaşlardan ‘Hayır’ oyu istedi.

CHP programı kapsamında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, CHP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan, yönetim kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri ve CHP’lilerle ilk olarak Karamürsel CHP İlçe Örgütü’nde bir araya geldi. Başkan Gökhan, daha sonra ilçede vatandaşlara yönelik ziyaretler yaptı. Başkan Gökhan, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Evet çıkarsa işsizlik bitecek mi? Ekonomimiz düzelecek mi? Hayır der, gibisiniz. İşte anlatmak istediğim de tam olarak bu. Gelin bu oyunu hep beraber bozalım. Hayır deyince hiçbir şey değişmeyecek. Bizler kul hakkı taşıyoruz, ben kesinlikle hiç kimseye ayrımcılık yapmadan belediye başkanlığı yapıyorum. Seçim olur siyaset yaparım, rozetimi takarım ama seçim sonunda rozetimi bir kenara bırakırım”