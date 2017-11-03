Canan Uzun’dan çok büyük başarı 

Şampiyonada mücadele eden Milli takım kadrosunda Körfez Uzakdoğu Spor Kulübü’nden Canan UZUN da yer aldı. Full Contact dalında 65 kiloda mücadele eden Uzun önemli bir başarıya imza atarak, ikincilik derecesi elde etti.

AŞKIN KAHVECİ: “CANAN İLE GURUR DUYUYORUZ”

Tekvando ve Kick Boks Teknik direktörü, 2017 Yılının Türkiye ve Avrupa şampiyonu Aşkın KAHVECİ yaptığı açıklamada, “Canan Uzun örnek, kulübümün sporcuları arasında en yaşlı ve azimlisi. Beni örnek alarak antrenmanlara aralıksız gelmeye çalışan 2 çocuk annesi bir kızımızdır, vasıfları saymakla bitmez. Aynı zamanda Tüpraş Fabrikasında Hemşire olarak görev yapıyor. Kick Boks’da çiçeği burnunda yeni antrenörlüğünü kazandı. Hemşireliği dışında ayrıca fabrikalarda İlk yardım dersleri veriyor. Kısaca Canan UZUN becerikli, azimli, her şeyden önce iyi bir anne. Ne yazık ki Uzakdoğu sporlarına biraz geç başladı. inanıyorum Dünya ve Avrupa şampiyonu olacak kapasitede bir sporcu. Kendisiyle gurur duyduğumuz sporcumuzu canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.