Canlar Sevgide buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim Pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Etkinliğin, artık şehrin bir geleneği haline geldiğini ifade eden Yeşildal, Türkiye'nin jeopolitik açıdan değerli bir coğrafyada yer aldığını hatırlattı.

Yeşildal, bu topraklar üzerinde yüzlerce yıldır kötü niyetli çetelerce farklılıkları yaraya dönüştürmeye yönelik yürütülen faaliyetlerin aksine, birlik ve beraberliği tesis eden bir etkinlik yaptıklarını dile getirerek, "Horasan'dan Anadolu'ya kurulan gönül köprüsünün ve Anadolu erenlerince mayalanan dostluk ve muhabbet ikliminin bugün meyvelerini alıyoruz. Bu topraklarda farklılıkların bu kadar derinleştirilmeye çalışıldığı bir coğrafyada bizlerin Türkiye'de huzur, sevgi ve kardeşlik içinde yaşayabilmemizin, önemli unsurlarından biri bu tür etkinliklerle sağlanmış olan huzur ortamıdır. Bunun meyvelerini 15 Temmuz'da gördük. O gece Alevi, Sünni, mufazakar, solcu ve sağcı olmanın herhangi bir anlamı yoktu. Hepimiz için vatan, birlik ve sevgi duygusu o gece sokaklara taştı. Bugün binlerce yıldır sevgi, huzur içinde yaşadığımız vatanımıza sahip çıkmış olduk." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da birçok coğrafyada yaşananlara bakıldığında oluşturulan bu muhabbet ortamının daha güzel anlaşıldığını belirten Yeşildal, Suriye'de bugün Alevi, Sünni, solcu ve sağcı olmanın hiçbir anlamı olmadığını kaydetti.

Buradakilerin güvenlik içinde nefes almak istediğini anlatan Yeşildal, bunun bile o oğrafyalarda imkansız hale geldiğini bildirdi.

Yeşildal, şöyle konuştu:

"Bizim bu etkinlikle dünyaya vermek istediğimiz mesaj, her ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu topraklar üzerinde ne kadar ameliyat yapmaya kalkarsanız kalkın, Horasan'da bin yıl öncesinden bu topraklarda ekilmiş olan sevgi, dostluk ve muhabbet mayasını hiç kimse bozamayacaktır. Biz bu topraklarda farklılıklarımızla, farklılıklarımızı anlayarak barış, huzur ve kardeşlik içerisinde vatanımıza, milletimize sahip çıkarak, birbirimize saygı duyarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yolumuzdan da bizi kimse döndüremeyecek. Bunu çoğu kez dünyaya ispat ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ispat etmeye devam edeceğiz."

Etkinliğe, Cem Vakfı, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Gebze Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze ilçesi Cem ve Kültür Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit, Derince ve Körfez şubeleri, Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi, Cem Vakfı Kocaeli Şubesi Abdal Musa Cem ve Kültür Evi katılacak.