"Canlı gen bankası"na ziyaretçi akını

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, geçen yıl 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, yaptığı açıklamada, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, bu yönleriyle Türkiye'nin en çok türü barındıran hayvanat bahçesi olduklarını söyledi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin 600 türde 8 bin bitkinin yer aldığı bir botanik park içerisinde kurulu olduğunu dile getiren Aydın, bu sayede ziyaretçilerin nadir bulunan bitki ve hayvanları aynı anda görebildiğini anlattı.

Aydın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) binlerce tür ve alt türlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ni oluşturduğuna dikkati çekti. Aydın, "Bu listedeki hayvanların doğal yaşamda üreyebilen birey adedinin çok az kalması gerekiyor. Burada da Kırmızı Liste'de yer alan yaklaşık 40 türümüz var. Bunlardan bazıları cüce su aygırı, kelaynaklar ve siyah jaguar. Doğada sayısı azalmış hayvanlar bunlar." diye konuştu.

IUCN Kırmızı Listesi'nin yanı sıra Türkiye'deki hayvanat bahçeleri arasında sadece Darıca'daki hayvanların da olduğunu belirten Aydın, bunlardan bazılarının da zırhlı gergedan, dev aldabra kaplumbağası, telli turna gibi artık doğada gözlemlenmesi çok zor olan hayvanlar olduğunu aktardı.

"2016'da 400 bin kişiyi ağırladık"

Aydın, lokasyon olarak İstanbul ve Kocaeli gibi iki büyük kentin tam ortasında bulunduklarını ve bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 bizim için güzel geçti. Yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladık ve bunların yüzde 10'unu Orta Doğu'dan gelen turistler oluşturuyor. Onların da ilgisi giderek artıyor. 2017'de daha iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz, bu yıl 450 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Hayvanat bahçesi her geçen gün değişiyor. Sürekli yenilikler yapıyoruz. Daha çok çocuklu aileler geliyor. Çocuklar etkilendikleri için birkaç defa gelmek istiyorlar. 2017'de bu düşünceyle eğitim ve etkinliklerimizi de çeşitlendirdik. Artık bireysel gelen ziyaretçiye yönelik de çevre ve doğa konulu etkinlikler yapacağız."

Bu yıl hayvanat bahçesine yeni üyelerin katılacağını aktaran Aydın, "Gebe olan birçok hayvanımız var, o yüzden birçok yeni doğum olacak. Maymunlarda sürekli doğum heyecanı var ve ziyaretçilerimiz de buna büyük ilgi gösteriyor. Her canlının küçüğü seviliyor. Doğumlarla hayvan sayımız da artacak." ifadelerini kullandı.

"Yalnız hayvanlara eş gelecek"

Aydın, bu yıl dışarıdan yeni canlılar da getireceklerine işaret ederek, "Türkiye'nin ilk gergedanı olan Samir'e 2016'da eş getirdik. Yine çizgili sırtlan getirdik, bu da ülkemizde bir ilkti. Bu yıl getireceğimiz hayvanlar buradaki mevcut hayvanlara eş olarak gelecek. Tek olan hayvanlara akrabası olmayan birer eş getireceğiz." şeklinde konuştu.

Hayvanların yanı sıra yeni bitki türlerinin de geleceğini dile getiren Aydın, "Özellikle azalan bir canlı olmasına dikkat ediyoruz çünkü bizim amacımız bitki de olsa hayvan da olsa bu canlıların soy devamlılığına katkıda bulunmak. Bizim için önemli olan o hayvan ve bitkiyi gelecek kuşaklara da tanıtabilmek. Bu amaçla ilerliyoruz." dedi.

Aydın, kış mevsimi nedeniyle giriş ücretlerinde indirim yaptıklarını ve bunun yarıyıl tatilini de içine alarak 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kış mevsimi ve hafta içi olmasına rağmen günlük 250-300 kişiye hitap ediyoruz. Yine bunun büyük kısmını Orta Doğu turisti oluşturuyor. Ziyaretçilerimiz artık her mevsim buraya geliyorlar. Kış döneminde Sibirya kaplanını, kızıl pandayı görmek ve gözlemlemek çok ayrı bir şey. Bu bilinçle gelinmesi lazım aslında. Çocuklar da bu canlıları yazın uyurken veya uyuşuk görürken, kış aylarında çok daha hareketli görüyorlar. Yaz hayvanları da kapalı alanlarda ısıtıcılarla ısıtılıyorlar. Bunlar da pencere arkasından görülebiliyor."