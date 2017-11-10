Çarpıcı ifadeler: Kösele ve Uça'yı kamaraya kapatmamız...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanık Kurmay Yarbay Metin "Darbeci olduğunu düşündüğümüz Kösele ve Uça'yı kamaraya kapatmamız o gecenin şartlarında gayet normal bir hareketti. Kaldıkları kamara VIP ve lüks bir mekandır. Yiyecek ve içecek vardı. Konforlu bir şekilde misafir ettik. Donanma Komutanı'nın 'Emir komuta bende' şeklindeki mesajını sahte olduğuna inandığım için yayınlamadım" dedi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada, müdahil olarak Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu. Duruşmada, darbe girişimi sırasında TCG Yavuz Savaş Gemisi'nin 2. Komutanı görevinde bulunan Kurmay Yarbay Meftun Metin savunma yaptı.

Sanık Metin, darbeci Tuğamiral Ayhan Bay tarafından Gemi Komutanı Sezayi Özgür Öztürk'e verilen ve gemideki kurallara aykırı tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle hareket ettiği, gemide kendisine yardımcı olan diğer sanıklarla silah zoruyla Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirdiği, yine silah zoruyla Donanma Komutanı'nın emir astsubayı Yalçın Gül'ün ve koruma astsubayı Ebubekir Öztürk'ü etkisiz hale getirdiği, girdiği yabancı dil sınav puanları arasında anormallikler olduğu, imaj incelemesinde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'e ait kitapların ele geçirildiği yönündeki iddiaları kabul etmedi.

"Hiç kimseden sınav soruları almadım"

Metin, suçsuz olduğunu savunarak, her türlü hile ve oyunlarla kendisini kandıran, tuzağa düşüren komutanlarının suçlu olduğunu ileri sürdü.

Yabancı dil sınavından yüksek puan almasıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Metin, bugüne kadar ortaokul başta olmak üzere tüm eğitim sürecinde ve 25 yıllık subaylığı sırasında tüm sınavlardan ve eğitimlerden yüksek puan aldığını söyleyerek, "FETÖ ile bir irtibatım, ilişkim yoktur. Hiç kimseden sınav soruları almadım. Çalışarak başardım. Bugünlere tırnağımla kazarak geldim." dedi.

Darbeci olmadığını ve darbeye destek vermediğini öne süren Metin, şöyle konuştu:

"Sicil amirim Tuğamiral Ayhan Bay, telefonla arayarak, Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan emir aldığını, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Levent Uça'nın darbeci olduğunu söyledi. Onları etkisiz hale getirmemizi emretti. Gemiye lastik bir botla ve sivil olarak gelmesi anormal bir durumdu. Ben de şüphelendim. Kösele ve Uça'yı amiral kamarasına aldık. Kapısını kitledim. Arka kapının da kitlenmesini emrettim. O sırada Kösele'nin koruma astsubayı Ebukebir Öztürk, şehitlikten, ölmekten bahsederek bağırdı. Silah çekti. Biz de onu engellemek için müdahale ettik. O sırada 2 el silah patladı. Biz de daha sonra Öztürk'ü etkisiz hale getirerek, Kösele'nin olduğu kamaranın önünde bulunan su borularına ellerini kablo ile bağladık."

Uça'nın, sıkıyönetim mesajını ve atamaları gördüğünü ve "Hayırlı olsun. Otoritenin emrindeyiz." dediğini iddia eden Metin, bu sözünden dolayı onu ve gemiye çağırdığı Kösele'nin darbeci olabileceğini düşündüğünü anlattı.

"Konforlu bir şekilde misafir ettik"

Kösele ve Uça'yı silah zoruyla kamaraya kilitlemediklerini, sadece bir süre misafir edip, Gölcük'te emniyet güçlerine teslim edeceklerini anlatan Metin, şöyle devam etti:

"Ben Tuğamiral Bay ve TCG Yavuz Gemisi Komutanı Yarbay Sezayi Özgür Öztürk'ün emirlerini uyguladım. Biz darbeye, darbecilere karşı çıktığımızı sanıyorduk. Gemi ve personeli sağ salim birliğe götürmek için çalıştık. Darbeci olduğunu düşündüğümüz Kösele ve Uça'yı kamaraya kapatmamız o gecenin şartlarında gayet normal bir hareketti. Kaldıkları kamara VIP ve lüks bir mekandır. Yiyecek ve içecek vardı. Konforlu bir şekilde misafir ettik. Donanma Komutanı'nın 'Emir komuta bende' şeklindeki mesajını sahte olduğuna inandığım için yayınlamadım."

Sanık Metin, aramada evinde bulunan flaş bellekte FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'a ait kitap ve dokümanların bulunduğunun doğru olmadığını ileri sürerek, savunmasında, "Değil Fetullah Gülen'i ve kitaplarını evimde bulundurmak, onu rüyamda bile bulundurmam. Bu, bana yapılan bir kumpastır. FETÖ ile yakından uzaktan bir alakam yok. Okullarında okumadım, dershanelerine gitmedim. Bank Asya'ya hesap açmadım. ByLock kullanmadım. Eşimle katalogdan evlenmedim. 2 yıl arkadaşlığımız olduktan sonra severek evlendim. Eğitim hayatımda ve meslek hayatımdaki başarılarımı çok çalışmaya borçluyum. Ne FETÖ'den ne de başka bir illegal yapıdan ve terör örgütünden soru almadım. Bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim. Vatanıma, milletime, devletime, TSK'ya ve Atatürk'e bağlı bir subayım." ifadelerine yer verdi.

İkinci komutanı olduğu TCG Yavuz Gemisi'ni ve personelini zarar görmeden birliğine getirdiğini ve emirleri uyguladığını ileri süren Metin, bu konuda vicdanının rahat olduğunu, beraatını ve görevine dönmeyi istediğini belirtti.

Mahkeme Heyeti Başkanı'nın, "Hiç mi hata yapmadın? Öz eleştirin yok mu? Hiç pişman değil misin? Neler olup bittiğini öğrenmek için televizyon izlemedin mi?" şeklindeki sorularına Metin, "Ben emirleri uyguladım. O geceki olağanüstü kaos ortamında yapmam gerekeni yaptım. Televizyon izlemedim, telefonum da yanımda değildi. X-Bant uydu sistemini de darbeciler bizi bulamasın diye kapattırdım." karşılığını verdi.

Savunmasını tamamlayan sanık Meftun Metin'in çapraz sorgusu devam ediyor.

Davanın önceki günkü oturumunda, firari sanıklardan Enver Kılıç ve Zabit Kişi'nin Kazakistan'da yakalandıklarına ilişkin yazı zapta geçirilmiş ayrıca sanıkların Türkiye'ye iadesi için talepte bulunulduğu bildirilmişti.

İddianameden

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.