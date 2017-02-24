Carrefour arazisine kim talip oldu?

Sürpriz bir kararla İzmit’ten çekilme kararı alan Carrefour’un sahibi olduğu 52 dönümlük arazinin geleceği konusunda farklı spekülasyonlar yapılıyordu.

İzmit’in en değerli bölgesindeki bu araziye Güney Azerbaycan asıllı Türk işadamı Abu Bakr’ın şirketinin talip olduğu öğrenildi.

OTEL, REZİDANCE, AVM

Carrefour’a ait binada esnaflar tahliyeye başladı. Mevcut süpermarket de 31 Mart’a kadar boşaltılıp, kapatılmış olacak. Carrefour arazisine talip olan Gülap Mimarlık ve İnşaat firması İstanbul Sultanahmet’te Ajwa Hotel’i açmış, ardından Kapadokya’da Ajwa Kapadokya Otel’in inşaatına başlamıştı. Gülap İnşaat Carrefour arazisini satın alırsa burada içinde dev bir AVM de bulunan çok büyük bir otel-rezidans ve yaşam merkezi kurmayı planlıyor.

Ahmet SERİMER