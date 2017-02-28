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Carrefour Market’i ucuzcular boşalttı 

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Carrefour Market’i ucuzcular boşalttı 
2000 yılında açılan Fransa merkezli Carrefour Market, bugün itibarıyla İzmit mağazasını kapattı.

Carrefour Market’te tasfiye nedeniyle fiyatlarda indirim yapılınca, ucuz ürünleri takip eden vatandaşlar dün adeta hücum etti ve rafları boşalttı. Mağazada kalan az sayıdaki mal diğer mağazalara gönderilecek.

PERSONEL MAĞDUR EDİLMEYECEK

Carrefour İzmit Hipermarket’te çalışan 110 personel de bugün itibariyle işsiz kaldı. Şirket yetkilileri, “İsteyen yetişmiş personelimizi diğer mağazalarımızda istihdam edeceğiz. Ayrılmak isteyen de bütün yasal haklarını alacak” dediler. Carrefour yöneticileri, kapanan AVM’nin yerinin nasıl değerlendirileceği konusundaki mevcut bilgilerin de bu aşamada dedikodudan ibaret olduğunu belirttiler, “Şirket bir açıklama yapmadığı sürece bu konuda çıkan hiçbir habere itibar edilmemeli” dediler. 

Şennur YILDIZ

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