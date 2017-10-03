Carrefour önündeki durak kaldırıldı 

Gölcük’e gidiş yönünde, karşı tarafta durak var. Ama İzmit’e geliş yönündeki durak kaldırıldı. Bu durağı kullanan yolcular 41 Burda önündeki durakta inmek zorunda kalıyorlar. Halbuki bölgede yerleşim birimleri var. Durağın yeniden konulması isteniyor.

