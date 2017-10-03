Carrefour önündeki durak kaldırıldı
Bilindiği gibi Carrefour market kapanmıştı. Büyükşehir Belediyesi D-130 Karayolu üzerinde eski Carrefour önündeki durak kabinini de geçenlerde kaldırdı.
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Gölcük’e gidiş yönünde, karşı tarafta durak var. Ama İzmit’e geliş yönündeki durak kaldırıldı. Bu durağı kullanan yolcular 41 Burda önündeki durakta inmek zorunda kalıyorlar. Halbuki bölgede yerleşim birimleri var. Durağın yeniden konulması isteniyor.
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