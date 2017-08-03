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Carrefour’dan sonra Real Market de kapandı

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Carrefour’dan sonra Real Market de kapandı
1998 yılında faaliyete geçen ilimizin ilk süper marketi Real AVM Süper Market Carrefour AVM’den sonra sessiz sedasız dün akşam (Çarşamba) saat 22.00’deki son satışların ardından kapılarını kapattı.

Türkiye genelinde 5 mağazası bulunan Real Marketler Grubu İstanbul Fulya, Gebze Center, Kartal ve İzmit’teki mağazalarının tamamını kapatıyor.  İlimizde 1998 yılından bu yana ilk süper market olarak çok ihtişamlı bir şekilde açılan ve bugüne kadar faaliyet gösteren Real AVM Süper Marketin neden kapatıldığı konusunda ise hiçbir açıklama yapılmadı.  Şimdilik sadece Ankara Bilkent Mağazası’nın faaliyet göstereceği, mağazalardaki tüm malların Ankara’ya gönderileceği öğrenildi. 

MARKET KAPANDI, MAĞAZALAR DEVAM EDECEK 
Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile D-100 karayolu üzerine paralel olarak Real AVM bünyesinde 15 bin 893 metre karelik alanın 8 bin 280 metre karesini market, geri kalanını depo olarak bugüne kadar kullanan Real Süper Market 10 Ağustos Perşembe günü tamamen ürünleri boşaltmış ve ilimizden çekilmiş olacak. Önceki akşam (Çarşamba) saat 22.00’dan sonra yapılan son satışlardan sonra geç saatlere kadar market bölümünün rafların boşaltma işlemi de başladı.

Mağaza müdürü ve çalışanlar kapanma konusunda  hiçbir açıklamada yapmazken, verilen merkez telefonu da kullanılmıyor çıktı. 

Şennur YILDIZ

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