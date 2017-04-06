Carrefoursa’daki mağazalar bu tarihe kadar açık 

Carrefoursa İzmit’teki AVM’sini kapatma kararı almış, kendi hipermarketinin faaliyetine son vermişti.

Ancak, Carrefoursa AVM içindeki banka şubesi, kafe, berber, giyim mağazalarının bir bölümü, 30 Nisan’a kadar faaliyetini sürdürecek. Üstelik bu dükkânlarda tasfiye nedeniyle yüksek oranlı indirimler uygulanıyor.



