Carrefoursa’daki mağazalar bu tarihe kadar açık 

Ancak, Carrefoursa AVM içindeki banka şubesi, kafe, berber, giyim mağazalarının bir bölümü, 30 Nisan’a kadar faaliyetini sürdürecek. Üstelik bu dükkânlarda tasfiye nedeniyle yüksek oranlı indirimler uygulanıyor.
Ancak, Carrefoursa AVM içindeki banka şubesi, kafe, berber, giyim mağazalarının bir bölümü, 30 Nisan’a kadar faaliyetini sürdürecek. Üstelik bu dükkânlarda tasfiye nedeniyle yüksek oranlı indirimler uygulanıyor.
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