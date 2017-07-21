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Çarşı izininden dönen askerlere darp iddiası

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Çarşı izininden dönen askerlere darp iddiası
İzmit'te çarşı izninden dönen 2 askeri darbettiği öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz Pazar günü İzmit'te çarşı izninden dönen 5 askerle halk otobüsündeki bir kişi arasında tartışma yaşandı.Söz konusu kişinin durumu yakınlarına haber vermesi üzerine, bir grup Çubuklu Osmaniye Mahallesi mevkisindeki durakta otobüse bindi.Gruptakiler, buradaki 5 askerden 2'sini darbederek olay yerinden ayrıldı.Askerler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda askerleri darbettikleri iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı.Komutanlıktaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu sırada adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

- Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir grubun askerleri darbetmesi, şüphelilerden birinin koltuğun üzerine çıkarak tekme atması, yolculardan bir kadının gruptakilere engel olmaya çalışması da yer alıyor. 

AA

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