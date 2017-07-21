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Çarşı izninden dönen askerlere otobüste saldırı!

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Çarşı izninden dönen askerlere otobüste saldırı!
İzmit'te, çarşı iznine çıkan 5 asker, birliğe dönmek üzere bindikleri yolcu otobüsünde tartıştıkları gencin çağırdığı yakınlarının saldırısına uğradı.

Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadın, askerlerin saldırıya uğramasına engel olmak için önlerine siper oldu. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay geçen pazar günü, İzmit- Kandıra arasında sefer yapan yolcu otobüsunde meydana geldi. Çarşı izinlerini İzmit'te geçiren askerler, Kandıra'daki birliklerine dönmek için İzmit Halkevi mevkiindeki durakta otobüs beklemeye başladı. Askerler, bu sırada bir gençle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Askerlerle, tartıştıkları genç, gelen Kandıra otobüsüne bindi, tartışma burada da sürdü. Genç, cep telefonuyla akrabalarını ve arkadaşlarını arayarak kendisine 5 kişinin dövdüğünü söyledi, yardım istedi. Gencin yakınları toplanıp, güzergah üzerindeki Çubuklu Osmaniye Mahallesi durağında otobüsün önünü kesip içine girdi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse dalan grup askerleri tekme tokat dövmeye başladı.

ASKERİN ÖNÜNE SİPER OLDU

Otobüste bulunan bir kadın askerleri dövenlere engel olmaya çalıştı. Kadın, askerin önüne siper olsa da kadını iterek askerleri dövmeye devam etti. Bir kişi hırsla koltuğun üzerine çıkarak askere tekmeler attı. Meydana gelen olayın ardından askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ardından da Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

10 GÖZALTI

Yaşanan anlar otobüsteki güvenlik kamerasına da yansıdı. Jandarma, yaptığı soruşturmanın ardından olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

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