Çarşı ve mahalle bekçisi aranıyor 

Emniyet Hizmetleri Sınıfında İzmit, Gebze, Darıca, Kartepe, Körfez, Derince, Başiskele, Çayırova mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak ardından sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecek. İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacak.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Erkek ve Türk vatandaşı olmak. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

18-27 YAŞ ARASI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak. Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak. En az 167 cm boyunda olmak. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ

Başvurular 21 Kasım ile 06 Aralık tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılacak. Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla; T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi,4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf, Adli sicil belgesi, Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorunda. Öte yandan İzmit ve Gebze İlçesi’ne 40, Körfez ve Derince İlçesine 20, Başiskele ve Kartepe İlçesi’ne 10, Çayırova İlçesine 20 adet bekçi alınacak.

Çiğdem ARMAĞAN