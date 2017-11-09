Çatı yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti 

Edinilen bilgiye göre olay Başiskele'de yaşandı. Mehmet Ağa Mahallesi'nde bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Çıkan yangına İzmit ve Başiskele itfaiyeleri yönlendirildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.