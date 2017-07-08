Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

Körfez'de evinin 3. katından düşen adam hayatını kaybetti.

Olay Körfez Barbaros Mahallesi Söğüt Sokak No:45'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir oto yıkamada çalışan Adnan Keser, evinin 3. katından düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Keser, 112 Acil ekipleri tarafıdan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Adnan Keser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinden yeni ayrılan Keser'in ruhsal tedavi gördüğü öğrenildi. Cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Binali ASLAN