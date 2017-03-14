Çavuşoğlu'ndan AB'ye vize resti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Edirne'de bir restoranda düzenlenen Trakya Balkan STK Platformunda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın yavaş yavaş Orta Çağ ve 2. Dünya Savaşı öncesi dönemine doğru gittiğini belirtti.

Bunu her söylediğinde, Avrupa'da bazı kişilerin rahatsız olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, 'Bugünkü Avrupa'da ırkçılık var mı? Var. İslam karşıtlığı, göçmen düşmanlığı, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük en üst düzeyde. Yahudi ve Musevi düşmanlığı, hepsi var. Yani ne kadar insanlık suçu varsa bugün Avrupa'da pik yapıyor.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, 11 yıl Avrupa'da görev yaptığını ve oradaki siyasetçileri zamanında çok uyardığını aktararak, şöyle devam etti:

''Bugün ırkçı partilerin, faşist partilerin, seçimlerde birinci olması, anketlerde birinci veya ikinci sırada olmasını neye bağlıyorsunuz? Bugün Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde bu kadar ırkçı sandalyelerin artmasını neye bağlıyorsunuz? Irkçı partiler var da merkez partilere ne oluyor? Onlarda ne var? Merkez partiler bugün Avrupa'yı birleştiren değerleri savunmada çok zayıflar. Korku içindeler, titriyorlar, güçlü değiller. Zemin kayması var, uçuruma doğru gidiyor. Aynı o ırkçı partiler gibi söylemler içinde oluyorlar, politikalarını da onlar gibi uyguluyorlar. Peki ırkçı partilerin artmasında orada yaşayan farklı din ve kültüre sahip insanların suçu ne? Onlar mı oy veriyor? Almanya'da ırkçı aday yüzde 49.9 oy aldığı zaman ona o ülkede yaşayan farklı gruplar ya da yabancılar mı oy verdi? Hayır. Avusturya vatandaşlarının kendisi verdi. Suçu başka yerde aramaya gerek yok. Sen bugün Avrupa değerlerine bağlı kalmazsan değerlerini koruyamazsan, hep Avrupa'yı uçuruma götürürsün hem de senin de diğer ırkçı partilerden farkın olmaz.''

"Avrupa Birliğinin ve bu ülkelerin inandırıcılığı kalmamıştır"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın felakete sürüklendiğini ve kendi değerlerini kaybettiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği ülkelerinin de inandırıcılığını kaybettiğini söyledi.

Avrupa'nın kendisinden olmayan ülkelere karşı çifte standart uyguladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte, benim uçağımı iptal ettiler. Bir kadın bakanımızı, tüm diplomatik teamülleri ve Avrupa'nın özgürlüklerini ve değerlerini çiğneyerek durduran ve vahşice bakanımızı zorla dışarı atan bir zihniyetin Wilders'ten farkı var mı? Niye 2 oy fazla alacağız diye bu kadar ucuzlaşıyorsunuz, ırkçı oluyorsunuz ve Avrupa'nın değerlerini çiğniyorsunuz? Bugün Avrupa Birliği dahi hepsi, Hollanda'nın hukuk, ahlak ve insanlık dışı uygulamalarına destek olmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz, Edirne'de, Türkiye'de veya başka bir ülkede böyle bir şey olduğunu, Kosova, Sırbistan veya Bosna Hersek'te olduğunu... Şimdi tüm dünya ayaktaydı. Sevsinler sizin standartlarınızı, değerlerinizi. Sana gelince her şey mübah. Köpekleri salacaksın, vatandaşlarımızı ısırtacaksın, parçalatacaksın. Atların üzerinde polislerle milleti ezeceksin... Bu insan haklarını savunma oluyor. Ondan sonra herhangi bir yerde bir şey olduğu zaman ders vermeye kalkacaksın. Geçti artık, bundan sonra Avrupa Birliğinin ve bu ülkelerin inandırıcılığı kalmamıştır. Çünkü bunlar çifte standardın sonuna kadar içine girmiştir. Çünkü bunlar iki yüzlüdür. Çok iyi bilirim bunların ne kadar iki yüzlü olduğunu, 11 sene içlerinde kaldım bunların.''

Hollanda'daki skandal uygulamaların, Nazi ve savaş dönemlerinde bile yapılmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu uygulamaların altında asla kalmayacağını, gereken neyse yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda'ya karşı bazı adımlar atmaya başladıklarını ifade ederek, ''Dün akşam ilk etapta neler yaptığımızı açıkladık. Daha sonraki süreçte de Hollanda vatandaşlarını hiç hedef almadan, onların bir günahı yok, Hollanda ve Türk vatandaşları arasında dostluğu bozmadan, adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz bunun altında kalmayız. Yapılan şey hiçbir şekilde kabul edilemez.'' dedi.

Türk bayrağını dünyanın her tarafında dalgalandırmayı hedeflediklerini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçilik sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliğinin bizi oyaladığını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız. Çünkü anlaşmanın gereği şuydu; göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız."

Türkiye'nin birçok ülkeyle vize anlaşması yaptığını anlatan Çavuşoğlu, ''Bugünkü imzaladığımız anlaşmayla Ukrayna ile Türkiye arasında artık pasaportsuz, sadece yeni kimlikle seyahat edilebilecek.'' dedi.