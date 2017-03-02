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Çayırova didik didik arandı

Çayırova didik didik arandı
Çayırova'da, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı, 19 araç sahibine 6 bin 407 lira ceza kesildi. Yapılan uygulama saniye saniye kameralara yansıdı.

İlçe Emniyet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çevik Kuvvet ve Trafik Bölge müdürlükleri personelinin katılımıyla yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında, yol kontrol çalışması ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. 

Denetimlerde ekipler, 699 kişi hakkında kimlik bilgileri üzerinden güvenlik soruşturması yaptı. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. 

Narkotik köpeği "Sark"ın da katıldığı uygulamada, 200 araç arandı. Yol kontrollerinde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 19 araç sahibine 6 bin 407 lira ceza uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Kontrol edilen umuma açık yerlerden 6 işyeriyle de ilgili de işlem yapıldı. 

Yapılan uygulama saniye saniye kameralara yansıdı.

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