Çayırova, ikinci yarıdan umutlu

Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da kalıcı olmak isteyen Çayırovaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Kartalspor maçı ile başlayacak olan Kırmızı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında üst sıraları hedefliyor. Bu arada Çayırovaspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu koruduğu gibi, üç isimle de takviye yaptı.

LİGİN İLK YARISINDA BAŞARILI OLDU

Geçen yıl Süper Lig’de ki müthiş performansı ile dikkat çeken, hem normal sezonu, hem de Play-Off’u şampiyon olarak tamamlayan Çayırovaspor, BAL’da da ligin ilk yarısında çok başarılı oldu. Bir ara ligin zirvesini zorlayan, liderlik şansını kullanamayan Çayırovaspor, il sıralamasında Gebzespor’un 5 puan önünde ligin ikinci yarısına giriyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Kartal Bulvarspor maçı ile start verecek olan Çayırovaspor’da en büyük sıkıntı kar nedeniyle antrenman yapacak saha bulamaması.

YENİ AMASYASPOR’DAN Y.EMRE MUDANYA’DAN ENDER’İ ALDI

Bu sezon kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Çayırovaspor, bunun dezavantajını ligde yaşasa da, genç oyuncuların gelişmesinde çok önemli katkı sağladı. Kırmız-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesinde de eksik yerlerine takviye yaptı. Geçen yıl Gebzespor forması giyen, bu sezon başında Yeni Amasyaspor’a giden forvet oyuncusu Yunus Emre Ayaz ile Mudanyaspor’dan Ender’i renklerine bağladı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA BAŞARILIYDI

Ligin ikinci yarısı öncesinde çalışmalarını Antalya’da gerçekleştiren Kırmızı-Lacivertli ekip, 4 hazırlık maçı oynadı. Urfa 11 Nisanspor ile Aksarayspor’u aynı skorla 2-1 yenen Çayırovaspor, Iğdır Arasspor karşısında 4-1 galip geldi. 3.Lig takımlarından Ankara Demirspor’a da 3-0 mağlup oldu. Eyüp Tutçuoğlu, ligin ikinci yarısına çok daha iddialı başlayacaklarını belirterek, “Genç oyuncularımız biraz daha tecrübe kazandı, takımı daha iyi yerlerde görmek istiyorum” dedi.