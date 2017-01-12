  • BIST 80.728
  • Altın 146,204
  • Dolar 3,7815
  • Euro 4,0332
  • Kocaeli 4 °C

Çayırova, ikinci yarıdan umutlu

»
Çayırova, ikinci yarıdan umutlu
Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da kalıcı olmak isteyen Çayırovaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Kartalspor maçı ile başlayacak olan Kırmızı-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısında üst sıraları hedefliyor. Bu arada Çayırovaspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunu koruduğu gibi, üç isimle de takviye yaptı.

LİGİN İLK YARISINDA BAŞARILI OLDU
Geçen yıl Süper Lig’de ki müthiş performansı ile dikkat çeken, hem normal sezonu, hem de Play-Off’u şampiyon olarak tamamlayan Çayırovaspor, BAL’da da ligin ilk yarısında çok başarılı oldu. Bir ara ligin zirvesini zorlayan, liderlik şansını kullanamayan Çayırovaspor, il sıralamasında Gebzespor’un 5 puan önünde ligin ikinci yarısına giriyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Kartal Bulvarspor maçı ile start verecek olan Çayırovaspor’da en büyük sıkıntı kar nedeniyle antrenman yapacak saha bulamaması.

YENİ AMASYASPOR’DAN Y.EMRE MUDANYA’DAN ENDER’İ ALDI
Bu sezon kadrosunu genç isimlerle güçlendiren Çayırovaspor, bunun dezavantajını ligde yaşasa da, genç oyuncuların gelişmesinde çok önemli katkı sağladı. Kırmız-Lacivertli ekip, ligin ikinci yarısı öncesinde de eksik yerlerine takviye yaptı. Geçen yıl Gebzespor forması giyen, bu sezon başında Yeni Amasyaspor’a giden forvet oyuncusu Yunus Emre Ayaz ile Mudanyaspor’dan Ender’i renklerine bağladı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA BAŞARILIYDI
Ligin ikinci yarısı öncesinde çalışmalarını Antalya’da gerçekleştiren Kırmızı-Lacivertli ekip, 4 hazırlık maçı oynadı. Urfa 11 Nisanspor ile Aksarayspor’u aynı skorla 2-1 yenen Çayırovaspor, Iğdır Arasspor karşısında 4-1 galip geldi. 3.Lig takımlarından Ankara Demirspor’a da 3-0 mağlup oldu. Eyüp Tutçuoğlu, ligin ikinci yarısına çok daha iddialı başlayacaklarını belirterek, “Genç oyuncularımız biraz daha tecrübe kazandı, takımı daha iyi yerlerde görmek istiyorum” dedi.

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nusretiyespor, Ali Çevik ve Samet Pişkin’i aldı12 Ocak 2017 Perşembe 16:16
  • Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) kongre yaptı: KOBİDOS’ta Başkan Anaç12 Ocak 2017 Perşembe 16:13
  • U16 Futbol Ligi kuraları yarın çekiliyor11 Ocak 2017 Çarşamba 17:04
  • Biletler geldi11 Ocak 2017 Çarşamba 17:03
  • Tekirdağ’da kale yüzde 90 Kılıç’ın11 Ocak 2017 Çarşamba 17:01
  • Birlikspor sabah salon, öğleden sonra halı sahada çalıştı11 Ocak 2017 Çarşamba 17:00
  • Gölcükspor sol bek deniyor11 Ocak 2017 Çarşamba 16:58
  • Demirkıran’a geçmiş olsun ziyareti11 Ocak 2017 Çarşamba 16:56
  • Antikkapı A.Ş’den futbol hakemlerine jest11 Ocak 2017 Çarşamba 16:55
  • İzmit Belediye, Eskişehir’de11 Ocak 2017 Çarşamba 16:53
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıcakta İzmit, çok soğukta İzmit
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti