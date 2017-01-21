Çayırova Kaymakamı Hotman da işbaşı yaptı

1 Aralık 2016 Kaymakamlar ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile yapılan atamalarla, ilimizdeki çeşitli görevlere atanan isimler, işbaşı yapmaya devam ediyor.

Ankara Vali Yardımcılığı görevini yürütürken Çayırova Kaymakamlığına atanan Mustafa Hotman da ilimize geldi ve ilk olarak Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Çayırova Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Hotman, Kocaeli’de Vali Güzeloğlu ile birlikte görev yapmaktan onur duyacağını ve engin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacağını belirterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Güzeloğlu ise, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman’a, Çayırova ilçesin güzel hizmetlerde bulunacağını belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.