Çayırova yarı olimpik yüzme havuzu yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje, Çayırova Akse Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Yeni sporcuların yetişeceği geometrik hatlarıyla da dikkat çeken yapı, yüzde 70 oranında tamamlandı. Cephe kaplama imalatları ve havuz içi yalıtım imalatları gerçekleştirilen havuzda, bina içinde seramik, alçı sıva işleri yürütülüyor. Seyirci tribünü alanında çalışmalar devam ederken mekanik ve elektrik tesisat imalatları da sürüyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun çevre düzenlemeleri istinat duvarı, alt yapıları ve peyzaj uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa edilen yapı bin 979 metrekare kapalı alana sahip. Binada 12,5X 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu yer alıyor. Tesiste ayrıca 6X9 metre ebadında bir de çocuk havuzu bulunuyor. Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, spor salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak.