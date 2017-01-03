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Çayırova’da  bilardo heyecanı

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Çayırova’da  bilardo heyecanı
Bilardoda heyecan Çayırova’da yaşanıyor.

Mimoza Cafe’de ki müsabakalara  ilimizin çok önemli bilardocuları katılıyor. A ve B kategorilerinde yapılan müsabakalara toplan 27 sporcu yarışıyor. B Kategorisinde ilk üç sırayı alacak bilardocular, A Kategorisine yükselecek.

TAYYAR TURNA FAVORİ

A Grubunda 12 sporcu bulunuyor. Üç bant tek devre oynanan turnuvada heyecan devam ediyor. A Kategorisinde Tayyar Turna, oynadığı 11 maçın 9’nu kazandı, şampiyonluk için çok önemli avantaj sağladı. Bu kategoride mücadele ikinci ve üçüncülük için olacak.  15 sporcunun mücadele ettiği B Grubunda ise ilk üç için 6 bilardocu arasında müthiş bir çekişme yaşanıyor. Bu grupta ilk üç sırayı alan üç bilardocu A Kategorisi’ne yükselecek. 

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