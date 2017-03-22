Çayırova'da bir ailenin yardım çığlığı

Çayırova ilçesinde yaşayan yüze 80 kalp yetmezliği olan Recep Kızılca ile yüzde 90 MS hastası ve yatalak olan eşi Sevda Kızılca yetkililerden yardım istiyor.

Çayırova İlçesi Çayırova Mahallesi 5213 Sokak'ta yaşayan Kızılca ailesi geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle zor durumda kaldı. 6 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrasında yüzde 80 oranında kalp yetmezliği ile yaşamını sürdüren Recep Kızılca, eşi de yatalak hasta olunca çaresiz kaldıklarını belirtti. Rahatsızlığı nedeniyle, yüzde 90 oranında MS hastası ve yatalak olan 46 yaşındaki eşi Sevda Kızılca'nın bakımıyla birlikte ev işlerini yapmakta güçlük çeken Recep Kızılca, yetkililerden yardım istedi. 4 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Kızılca, aldığı bin 170 TL emekli maaşı ile çok zor şartlarda yaşadıklarını belirtti.

"Ben çaresizim, yardım istiyorum”

Eşi ile kendisinin tedavi edilmesini istediğini belirten Recep Kızılca, “Benim yüzde 80 kalp yetmezliğim var. Eşim yüzde 90 MS hastası ve yatalak. Bakanımız yok, eşimle bana öncelikli olarak bir tedavi istiyorum, bakıcı istiyorum. Belediyeye başvurdum, kaymakamlığa başvurdum hiçbir sonuç çıkmadı. Hiç kimseden bir yardım alamadım. Sosyal güvenlikten gelip eşimi alıp bir bakımevine götürdüler. 23 gün oldu eşini gel al götür diyorlar. Ben eşime bakamıyorum, yüzde 80 kalp yetmezliğim var. Oturduğum ev çok rutubetli. İnanılmaz derecede hastayız ikimizde. Eşim yüzde doksan MS hastası, konuşamıyor, ekmeğini kendi yiyemiyor. Bir tane yumurtayı bile ben soyup veriyorum. Ben böyle bir çaresizim, yardım istiyorum” dedi.

“Yalnızız, Allah’tan başka kimsemiz yok”

Çaresiz kaldıklarını belirterek yardım isteyen Kızılca, “Gece evde yalnız kalıyorum. Korkuyorum kalbim duracak diye. Halim kalmadı. Buradan kurtulmak istiyorum. Kimsem yok. Bir ihtiyar annem var o da Erzurum’da. Yalnızız, Allah’tan başka kimsemiz yok. Komşular bazen çorba veriyor. Yardımları ile geçiniyoruz. Hayırsever insanlarımızda bize el uzatmalarını istiyorum. Ben devletimizden şunu istiyorum, bana bir bakıcı versinler, bu evden beni kurtarsınlar” şeklinde konuştu.

“Biz mahalle olarak yardım ediyoruz ama yetmiyor"

Durumu kötü Recep Kızılca’ya elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını belirten Mustafa isimli bir esnaf ise, “Recep amcamızı yıllardan beri tanırız. Kendisi müşterimizdi. Son zamanlarda hanımı rahatsızlandı. 8 senedir rahatsızmış kendisi ama bizim yeni haberimiz oldu. Amcamız bayağı zor durumda, evinin durumu belli. Maddi ve manevi yardım gerektiğini düşünüyorum. Duyarlı insanların amcamıza yardımcı olmasını diliyorum. Biz mahalle olarak yardım veriyoruz ama hastane masrafları için de büyüklerimizden yardım istiyoruz. Geceleri eve tek gitmeye çekiniyor. Düşerim bayılırım bir şey olur diye korkuyor. Sürekli arıyorum yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Kendisinin yüzde 80 kalp yetmezliği ve eşinin de yüzde 90 oranında MS rahatsızlığı olan Recep Kızılca hayırsevelerin yardımlarını bekliyor.