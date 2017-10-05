Çayırova'da korkutan kaza

Alınan bilgiye göre, E.İ. idaresindeki 16 BJR 84 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun D-100 bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan eşi A.İ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.