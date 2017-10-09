Çayırovaspor kendine geldi
BAL 9.grupta Çayırovaspor, cumartesi günü Kartalspor’u deplasmanda 2-0 yenerek galibiyetle tanışmıştı.
A+A-
Sarı-Lacivertliler bir maç eksiğiyle 6’ncı sırada yer alıyor. Haftaya bay geçiren Belediye Derincespor ise yine maç eksiğiyle 10’ncu basamakta bulunuyor. Belediye Derincespor bu hafta Havran Fatih Belediyespor’a konuk olurken, Çayırovaspor sahasında Alaşehir Belediyespor karşısına çıkacak.
Bu haber toplam 58 defa okunmuştur
Etiketler : Çayırovaspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.