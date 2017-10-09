Çayırovaspor kendine geldi

Sarı-Lacivertliler bir maç eksiğiyle 6’ncı sırada yer alıyor. Haftaya bay geçiren Belediye Derincespor ise yine maç eksiğiyle 10’ncu basamakta bulunuyor. Belediye Derincespor bu hafta Havran Fatih Belediyespor’a konuk olurken, Çayırovaspor sahasında Alaşehir Belediyespor karşısına çıkacak.