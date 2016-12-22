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Çayırovaspor orta şeker

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Çayırovaspor orta şeker
Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da bu sezona iyi başlayan Çayırovaspor, sonunu getiremedi.

Ligin ilk yarısının son haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yarışının uzağında kalan Çayırovaspor, il sıralamasında Hereke Yıldızspor ile çekişiyor. 

İLK YARIYI 17 PUANLA TAMAMLADI
Sezon başında çok iyi sonuçlar alan, bir ara ligde ikinci sıraya kadar yükselen Çayırovaspor, son maçlarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yarıştan koptu. Son 5 maçında 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Çayırovaspor devreyi 17 puanla bitirdi. İl sıralamasında Hereke Yıldızspor ile arasında 5 puan fark bulunan Kırmızı-Lacivertli ekip, bu avantajını ligin sonuna kadar korumak istiyor.

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